Tomboló lángcsóva tört fel a gázkútból, ez volt a pokol három hónapja
Pokoli volt és félelmetes, máig nagyon sokunkban él az ég felé magának szabad utat kereső lángcsóva, aminek az emléke semmihez se hasonlítható. Ipari katasztrófa történt: mélyről morogva, majd dübörögve csapott megállíthatatlanul az ég felé e vidék csendjét alaposan megrázva a gázkút kitörésének a lángoszlopa.
Azon a nyáron is perzselt a Nap, péntek volt. Huszonöt éve ipari katasztrófa rázta meg ezt a csendes kis Békés megyei települést, a katasztrófavédelem azonnal munkához látott. Sokan már a hosszú, augusztus 20-ai hétvégére, a rendezvényekre készültek. De a pusztaszőlősiek településneve ezen a napon bevésődött örökre abba a történelemkönyvbe, ahol a nagy ipari katasztrófák, a gázkitörések, a katasztrófavédelem megrázó eseményeit örökítették meg az utókor számára.
Péntek déli a történt: 2000. augusztus 18. A tűzoltóságra és a rendőrségre 12 óra 29 perckor érkezett a riasztás: kútkitörés történt, szerencsére személyi sérülés nélkül.
Pokoli katasztrófa! Gázkútból 50 méteres lángoszlop
Hamarosan hat város tizennégy tűzoltóautója sorakozott fel a gócpont közelében, de az oltást nem kezdhették el – írta meg a Békés Megyei Hírlap. A lángoló kút közvetlen szomszédságában sok kis épület sorakozott, ezekben tárolták az eszközöket, a munkások felszereléseit, ráadásul az egyik kamrában négy oxigénpalack maradt. Meg kellett várni, míg azok is felrobbannak. A kitörés pillanatában a munkások a tűz közeléből elvontattak két gázolajjal teli tartályt is, azokat vízsugárral hűtötték, nehogy berobbanjanak a nagy hőség miatt. És mindenki várt. Várt a speciális szolnoki mentőalakulatra és a Cibakházáról érkező „Nagy Szél” fantázia nevet viselő tűzoltótechnikára. Közben a környékről egyre több katasztrófaturista lepte el a közeli földeket, dűlőket, a Mezőkovácsházára vezető közúton is bámészkodók támasztották autóikat, motorjaikat, kerékpárjaikat.
Nem volt hétköznapi az óriási, ötven méter magas lángoszlop. Akkor, ott, a helyszínen, a tűz külső szélén a távhőmérővel 800 fokot mértek.
A helyszínről tudósítva kiderítettük 25 évvel ezelőtt, hogy a tűz eloltása 4-5 napig is eltarthat.
Nagy Szél: megfekteti-e a lángot?
A helyszínen dr. Gáti Zoltán tűzoltó ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője nyilatkozott.
– Az első becslések szerint az oltáshoz 25 köbméter/perc vízkapacitásra lesz szükség. Nehezíti a helyzetet, hogy a környéken nincs víz, így először víztározót kell kiépíteni. A következő lépés, hogy a MOL szakemberei megvizsgálják, mennyire sérült meg a kútfej. Ehhez is víz kell, hiszen a tűzfészek csak nehéz hővédő ruhában közelíthető meg úgy, hogy közben folyamatosan locsolják, hűtik a tűz felderítését végző szakembereket. A sérült kútfejre kitörésgátlót szerelnek majd, hogy a lángok eloltását követően azonnal el tudják zárni a gázkutat.
S közben mindenki várta a Nagy Szél érkezését, hátha képes lesz megfektetni a pusztaszőlősi lángoszlopot. A speciális tűzoltó technika miután a helyszínen leparkolt, feltöltötték a víztározó medencéket s tartottak oltási gyakorlatot a gázkút mellett. Majd újabb fejlemény történt napok múlva: egy harcjárművel megközelítve a tüzet, sikerült kiemelni a lángok közül a fúróberendezést – írtuk meg a megyei napilapban napról napra követve az eseményeket.
A gázkút körül a kitörésgátló brigád
Akkoriban még nem volt nagy barátunk a Google, szakemberek meséltek érdekességeket, például azt, hogy a 2000-es évekig, az addig eltelt 40 év alatt 18 gázkitörést jegyeztek fel a krónikások, a nyolcvanas években volt a csúcs, akkoriban sok dolguk volt a kitörésvédelem embereinek.
A gázkút dübörgő lángcsóvája közelében a bevetési egység maximum 20 percet tudott tartózkodni, mert talpuk alatt izzott a talaj, szervezetük a különleges védőfelszerelés ellenére is két liter vizet is veszített ilyen rövid idő leforgása alatt. A tűz közvetlen közelében dolgozók háromfős csapatokban váltották egymást, és állandó orvosi felügyelet alatt dolgoztak a pokoli hőségben. A mentést végző kitörésgátló brigád már több hasonló tűznél bizonyította tudását személyi sérülés nélkül.
– A munkák tervszerűen, nyugodt ütemben zajlanak – írtuk meg egy újabb tudósításban és beszámoltunk arról is, hogy a lángoló gázkút környékéről a szakemberek eltávolítottak minden berendezési tárgyat, fém iszaptárolókat és raktárbódékat. A terület megtisztítása előfeltétele volt, hogy a tűz oltása és a mentesítési munkák elkezdődhessenek.
Pusztaszőlős lakóira volt kíváncsi mindenki
A pusztaszőlősieket nem telepítették ki, a zajártalom okozott kellemetlenséget, de mérgező anyag nem jutott a levegőbe, megnyugtatták a lakosságot, hogy a kútból gyakorlatilag tiszta metán tör elő, ami teljesen elég, káros anyag kibocsátása nélkül.
A gáz- és olajipari, illetve a katasztrófavédelmi szakemberek első nyilatkozataikban néhány napra saccolták a gázkitörés megszüntetését. Ám az első két elfojtási kísérlet nem járt sikerrel, hiába vetették be a Nagy Szelet, a két MIG motorral felszerelt oltójárművet és az amerikai szakértők segítségét. Végül november 16-án, a kitörés utáni 91. napon sikerült visszapréselni a földbe a gázt, amit folyékony cementtel zártak le mindörökre.
