Tomboló lángcsóva tört fel a gázkútból, ez volt a pokol három hónapja

Azon a nyáron is perzselt a Nap, péntek volt. Huszonöt éve ipari katasztrófa rázta meg ezt a csendes kis Békés megyei települést, a katasztrófavédelem azonnal munkához látott. Sokan már a hosszú, augusztus 20-ai hétvégére, a rendezvényekre készültek. De a pusztaszőlősiek településneve ezen a napon bevésődött örökre abba a történelemkönyvbe, ahol a nagy ipari katasztrófák, a gázkitörések, a katasztrófavédelem megrázó eseményeit örökítették meg az utókor számára.

Napra pontosan 25 éve történt az ipari katasztrófa Pusztaszőlősön, messziről látszottak a lángok. Fotó: Szigetváry Zsolt/MW-archívum

Péntek déli a történt: 2000. augusztus 18. A tűzoltóságra és a rendőrségre 12 óra 29 perckor érkezett a riasztás: kútkitörés történt, szerencsére személyi sérülés nélkül.

Pokoli katasztrófa! Gázkútból 50 méteres lángoszlop

Hamarosan hat város tizennégy tűzoltóautója sorakozott fel a gócpont közelében, de az oltást nem kezdhették el – írta meg a Békés Megyei Hírlap. A lángoló kút közvetlen szomszédságában sok kis épület sorakozott, ezekben tárolták az eszközöket, a munkások felszereléseit, ráadásul az egyik kamrában négy oxigénpalack maradt. Meg kellett várni, míg azok is felrobbannak. A kitörés pillanatában a munkások a tűz közeléből elvontattak két gázolajjal teli tartályt is, azokat vízsugárral hűtötték, nehogy berobbanjanak a nagy hőség miatt. És mindenki várt. Várt a speciális szolnoki mentőalakulatra és a Cibakházáról érkező „Nagy Szél” fantázia nevet viselő tűzoltótechnikára. Közben a környékről egyre több katasztrófaturista lepte el a közeli földeket, dűlőket, a Mezőkovácsházára vezető közúton is bámészkodók támasztották autóikat, motorjaikat, kerékpárjaikat.

Óriási, ötven méter magas volt a lángoszlop. Fotó: MW-archívum

Nem volt hétköznapi az óriási, ötven méter magas lángoszlop. Akkor, ott, a helyszínen, a tűz külső szélén a távhőmérővel 800 fokot mértek.

A helyszínről tudósítva kiderítettük 25 évvel ezelőtt, hogy a tűz eloltása 4-5 napig is eltarthat.

Nagy Szél: megfekteti-e a lángot?

A helyszínen dr. Gáti Zoltán tűzoltó ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője nyilatkozott.

– Az első becslések szerint az oltáshoz 25 köbméter/perc vízkapacitásra lesz szükség. Nehezíti a helyzetet, hogy a környéken nincs víz, így először víztározót kell kiépíteni. A következő lépés, hogy a MOL szakemberei megvizsgálják, mennyire sérült meg a kútfej. Ehhez is víz kell, hiszen a tűzfészek csak nehéz hővédő ruhában közelíthető meg úgy, hogy közben folyamatosan locsolják, hűtik a tűz felderítését végző szakembereket. A sérült kútfejre kitörésgátlót szerelnek majd, hogy a lángok eloltását követően azonnal el tudják zárni a gázkutat.