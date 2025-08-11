Két autót is rommá tört, majd kereket oldott a kamionos

Pótkocsis teherautóval közlekedett egy férfi pénteken 11 óra 30 perc körül Békéscsabán, a Jókai utcában. A járműszerelvény a belső forgalmi sávban haladt, amikor a vezetője sávot akart váltani és elkezdett kihúzódni, de nem vette észre az ott közlekedő személyautót. Nekiütközött, az autó pedig a lendülettől egy másik parkoló kocsinak is nekiment. Személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett. A baleset után a kamion vezetője nem állt meg, elhajtott a helyszínről. Később, amikor már a helyszínelés zajlott visszament és elmondta a rendőröknek, hogy valószínűleg őt keresik. Az ütközésről azt mondta, nem érezte, hogy bárminek nekiment volna, de a visszapillantó tükörben látta, hogy egy autó áll az úton és fékcsikorgást is hallott. A Békéscsabai Rendőrkapitányság cserbenhagyás vétség miatt indított eljárást ellene.