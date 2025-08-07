2 órája
Kábítószer miatt lett rosszul egy 14 éves fiú, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz
Egy nyári nap végül mentőhívással és rendőrségi nyomozással zárult a Viharsarokban. A 14 éves fiú rosszulléte mögött több rejlik, mint elsőre gondolnánk.
A fiú édesanyja hívta a mentőket, miután gyermeke rosszul lett – a hatóságok már nyomoznak az ügyben.
Fotó: Illusztráció: MW
Egy 14 éves sarkadi fiú augusztus 5-én rosszul lett, ezért édesanyja mentőt hívott hozzá. A nő arra gyanakodott, hogy gyermeke kábítószert fogyasztott, amit a fiú a helyszínre érkező rendőröknek be is ismert.
A Sarkadi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indított az ügyben, és jelenleg is vizsgálják, hogy a fiú honnan szerezte, illetve kitől kapta a tiltott bódító hatású szert.
