augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

2 órája

Kábítószer miatt lett rosszul egy 14 éves fiú, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz

Címkék#édesanya#vétség#rosszullét#Sarkadi Rendőrkapitányság#fiú#ügy#gyermek#gyanú

Egy nyári nap végül mentőhívással és rendőrségi nyomozással zárult a Viharsarokban. A 14 éves fiú rosszulléte mögött több rejlik, mint elsőre gondolnánk.

Beol.hu
Kábítószer miatt lett rosszul egy 14 éves fiú, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz

A fiú édesanyja hívta a mentőket, miután gyermeke rosszul lett – a hatóságok már nyomoznak az ügyben.

Fotó: Illusztráció: MW

Egy 14 éves sarkadi fiú augusztus 5-én rosszul lett, ezért édesanyja mentőt hívott hozzá. A nő arra gyanakodott, hogy gyermeke kábítószert fogyasztott, amit a fiú a helyszínre érkező rendőröknek be is ismert.

A Sarkadi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indított az ügyben, és jelenleg is vizsgálják, hogy a fiú honnan szerezte, illetve kitől kapta a tiltott bódító hatású szert.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu