Kábítószer miatt lett rosszul egy 14 éves fiú, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz

Egy 14 éves sarkadi fiú augusztus 5-én rosszul lett, ezért édesanyja mentőt hívott hozzá. A nő arra gyanakodott, hogy gyermeke kábítószert fogyasztott, amit a fiú a helyszínre érkező rendőröknek be is ismert.

A Sarkadi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indított az ügyben, és jelenleg is vizsgálják, hogy a fiú honnan szerezte, illetve kitől kapta a tiltott bódító hatású szert.