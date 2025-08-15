augusztus 15., péntek

Kábítószerre kellett a horgászcucc a 16 és 17 éves fiúnak

El sem hinné az ember, de igaz, 16 és 17 éves fiúk azért loptak horgászcuccot, hogy az eladásból kábítószert vegyenek.

Nyemcsok László

Öt házba, hat alkalommal tört be az a két fiatal fiú, akiket a napokban fogtak el a békési kapitányság rendőrei, főleg horgászfelszereléseket vittek el, de az egyik helyről szerszámgépeket is zsákmányoltak, hogy kábítószer legyen belőle.

Kábítószerért loptak horgászfelszerelést
Horgászfelszerelést is csak azért loptak, hogy kábítószer legyen belőle. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Először fűkaszát, láncfűrészt és kulcskészletet loptak

Mezőberényben és Köröstarcsán, főleg lakatlan házakat szemelt ki magának az a két fiatal, akiket a napokban hallgattak ki gyanúsítottként a Békési Rendőrkapitányság nyomozói. A 16 és 17 éves békéscsabai fiúk először idén július közepén, Köröstarcsán egy családi ház fészerét feszítettek fel, ahonnan fűkaszát, láncfűrészt és kulcskészletet loptak.

A fiatalok valószínűleg vérszemet kaptak volna

Nem sokkal később Mezőberényben egy nyaraló udvarának drótkerítését bontották meg, és a házból horgászfelszereléseket vittek el. Két nap múlva ugyanide törtek be, és a még hátrahagyott horgászbotokat és kiegészítőket vették magukhoz. A hónap utolsó napjaiban aztán ismét Köröstarcsát vették célba, és egy hétvégi házból merítőhálót és alkoholt, egy másik ház tárolójából pedig horgászbotokat és horgászládát vittek el. A fiatalok valószínűleg vérszemet kaptak volna, ha a békési rendőrök nincsenek a nyomukban, de a nyomozók a bejelentések után rövid idő alatt azonosították, és elfogták őket.

Nem a horgászcucc, kábítószer kellett a fiúknak

Az egyik fiú kihallgatásán elmondta, hogy nem horgászni akartak az ellopott felszereléssel, hanem eladták azokat, hogy a pénzből kábítószert vegyenek. A Békési Rendőrkapitányság lopás bűntett gyanúja miatt indított büntetőeljárást ellenük.

 

 

