Kábítószerre kellett a horgászcucc a 16 és 17 éves fiúnak

Öt házba, hat alkalommal tört be az a két fiatal fiú, akiket a napokban fogtak el a békési kapitányság rendőrei, főleg horgászfelszereléseket vittek el, de az egyik helyről szerszámgépeket is zsákmányoltak, hogy kábítószer legyen belőle.

Horgászfelszerelést is csak azért loptak, hogy kábítószer legyen belőle. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Először fűkaszát, láncfűrészt és kulcskészletet loptak

Mezőberényben és Köröstarcsán, főleg lakatlan házakat szemelt ki magának az a két fiatal, akiket a napokban hallgattak ki gyanúsítottként a Békési Rendőrkapitányság nyomozói. A 16 és 17 éves békéscsabai fiúk először idén július közepén, Köröstarcsán egy családi ház fészerét feszítettek fel, ahonnan fűkaszát, láncfűrészt és kulcskészletet loptak.

A fiatalok valószínűleg vérszemet kaptak volna

Nem sokkal később Mezőberényben egy nyaraló udvarának drótkerítését bontották meg, és a házból horgászfelszereléseket vittek el. Két nap múlva ugyanide törtek be, és a még hátrahagyott horgászbotokat és kiegészítőket vették magukhoz. A hónap utolsó napjaiban aztán ismét Köröstarcsát vették célba, és egy hétvégi házból merítőhálót és alkoholt, egy másik ház tárolójából pedig horgászbotokat és horgászládát vittek el. A fiatalok valószínűleg vérszemet kaptak volna, ha a békési rendőrök nincsenek a nyomukban, de a nyomozók a bejelentések után rövid idő alatt azonosították, és elfogták őket.

Nem a horgászcucc, kábítószer kellett a fiúknak

Az egyik fiú kihallgatásán elmondta, hogy nem horgászni akartak az ellopott felszereléssel, hanem eladták azokat, hogy a pénzből kábítószert vegyenek. A Békési Rendőrkapitányság lopás bűntett gyanúja miatt indított büntetőeljárást ellenük.