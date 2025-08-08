augusztus 8., péntek

Akció

1 órája

A rendőrök olyat találtak a férfi munkahelyén, ami egyáltalán nem illett oda

Címkék#törmelék#drog#alufóliatekercs#kereskedelem#rendőrségi akció

Óriási rendőrségi akció zajlott a napokban Békés vármegyében, sorra kerültek fogdára az emberek. Érdekesség, hogy egy 32 éves kaszaperi férfi esetében a munkahelyén tartottak kutatást. Súlyos bűncselekményre utaló jeleket találtak.

Licska Balázs

Egy óriási rendőrségi akció végén sorra kerültek a fogdára az emberek az elmúlt napokban. Eddig összesen 12 gyanúsítottat számlál a szövevényes kábítószeres ügy – ismertették korábban a rendőrségen, most pedig a Békés Vármegyei Főügyészség is megszólalt.

Kábítószert találtak a rendőrök a férfinél
Kábítószer-kereskedelem miatt kezdeményezték és rendelték el a 32 éves kaszaperi férfi letartóztatását, súlyos bűncselekményekre utaló jeleket találtak a munkahelyén
Forrás: Shutterstock

Kábítószert találtak a kaszaperi férfi munkahelyén a rendőrök

A rendőrség egy 32 éves kaszaperi férfi munkahelyén július 30-án tartott kutatást. A gyanúsított által használt öltözőszekrényben 121 gramm zöld színű növényi törmeléket és 2 gramm fehér színű port találtak és foglaltak le, ezek esetében a kábítószer-gyorstesztek pozitív eredményt hoztak. 

Drogdíler lehetett, erre utaló jelek is felmerültek a kutatás során

Az öltözőszekrényben emellett a drog porciózásához és csomagolásához szükséges eszközöket találtak: növényi törmelékkel szennyezett kis dobozokat, fehér porral szennyezett plasztikkártyát, bontott alufóliatekercset, bontott dohánypapírt, digitális mérleget, valamint kábítószerőrlőt.

Egy hónapra rács mögé került a gyanúsított

A jelenlegi információk alapján a 32 éves kaszaperi férfi az év elejétől kezdve üzletelhetett droggal, kannabisszal és speeddel. A Battonyai Járási Ügyészségen kábítószer-kereskedelem miatt kezdeményezték a drogdíler letartóztatását, amelyet a Gyulai Járásbíróságon – egyetértve a vádhatóság indítványával – egy hónapra el is rendeltek.

Tartani lehetett attól, hogy a férfi elszökik, elrejtőzik

A letartóztatás több különös feltételét is meg lehetett állapítani: megalapozottan tartani lehetett a drogdílerként működő férfi

  • szökésétől,
  • elrejtőzésétől,

de attól is, hogy az eddig ki nem hallgatott tanúkat jogellenesen

  • befolyásolná,
  • megfélemlítené,

a le nem foglalt bizonyítási eszközöket

  • megsemmisítené,
  • elrejtené,

mindezzel pedig a bizonyítás eredményét veszélyeztetné, illetve a bűnismétlés veszélye ugyancsak fennállt – közölték a Békés Vármegyei Főügyészségen.

 

 

