2 órája
A rendőrök olyat találtak a férfi munkahelyén, ami egyáltalán nem illett oda
Óriási rendőrségi akció zajlott a napokban Békés vármegyében, sorra kerültek fogdára az emberek. Érdekesség, hogy egy 32 éves kaszaperi férfi esetében a munkahelyén tartottak kutatást. Súlyos bűncselekményre utaló jeleket találtak.
Egy óriási rendőrségi akció végén sorra kerültek a fogdára az emberek az elmúlt napokban. Eddig összesen 12 gyanúsítottat számlál a szövevényes kábítószeres ügy – ismertették korábban a rendőrségen, most pedig a Békés Vármegyei Főügyészség is megszólalt.
Kábítószert találtak a kaszaperi férfi munkahelyén a rendőrök
A rendőrség egy 32 éves kaszaperi férfi munkahelyén július 30-án tartott kutatást. A gyanúsított által használt öltözőszekrényben 121 gramm zöld színű növényi törmeléket és 2 gramm fehér színű port találtak és foglaltak le, ezek esetében a kábítószer-gyorstesztek pozitív eredményt hoztak.
Drogdíler lehetett, erre utaló jelek is felmerültek a kutatás során
Az öltözőszekrényben emellett a drog porciózásához és csomagolásához szükséges eszközöket találtak: növényi törmelékkel szennyezett kis dobozokat, fehér porral szennyezett plasztikkártyát, bontott alufóliatekercset, bontott dohánypapírt, digitális mérleget, valamint kábítószerőrlőt.
Egy hónapra rács mögé került a gyanúsított
A jelenlegi információk alapján a 32 éves kaszaperi férfi az év elejétől kezdve üzletelhetett droggal, kannabisszal és speeddel. A Battonyai Járási Ügyészségen kábítószer-kereskedelem miatt kezdeményezték a drogdíler letartóztatását, amelyet a Gyulai Járásbíróságon – egyetértve a vádhatóság indítványával – egy hónapra el is rendeltek.
Tartani lehetett attól, hogy a férfi elszökik, elrejtőzik
A letartóztatás több különös feltételét is meg lehetett állapítani: megalapozottan tartani lehetett a drogdílerként működő férfi
- szökésétől,
- elrejtőzésétől,
de attól is, hogy az eddig ki nem hallgatott tanúkat jogellenesen
- befolyásolná,
- megfélemlítené,
a le nem foglalt bizonyítási eszközöket
- megsemmisítené,
- elrejtené,
mindezzel pedig a bizonyítás eredményét veszélyeztetné, illetve a bűnismétlés veszélye ugyancsak fennállt – közölték a Békés Vármegyei Főügyészségen.
