A rendőrök olyat találtak a férfi munkahelyén, ami egyáltalán nem illett oda

Egy óriási rendőrségi akció végén sorra kerültek a fogdára az emberek az elmúlt napokban. Eddig összesen 12 gyanúsítottat számlál a szövevényes kábítószeres ügy – ismertették korábban a rendőrségen, most pedig a Békés Vármegyei Főügyészség is megszólalt.

Kábítószer-kereskedelem miatt kezdeményezték és rendelték el a 32 éves kaszaperi férfi letartóztatását, súlyos bűncselekményekre utaló jeleket találtak a munkahelyén

Forrás: Shutterstock

Kábítószert találtak a kaszaperi férfi munkahelyén a rendőrök

A rendőrség egy 32 éves kaszaperi férfi munkahelyén július 30-án tartott kutatást. A gyanúsított által használt öltözőszekrényben 121 gramm zöld színű növényi törmeléket és 2 gramm fehér színű port találtak és foglaltak le, ezek esetében a kábítószer-gyorstesztek pozitív eredményt hoztak.

Drogdíler lehetett, erre utaló jelek is felmerültek a kutatás során

Az öltözőszekrényben emellett a drog porciózásához és csomagolásához szükséges eszközöket találtak: növényi törmelékkel szennyezett kis dobozokat, fehér porral szennyezett plasztikkártyát, bontott alufóliatekercset, bontott dohánypapírt, digitális mérleget, valamint kábítószerőrlőt.

Egy hónapra rács mögé került a gyanúsított

A jelenlegi információk alapján a 32 éves kaszaperi férfi az év elejétől kezdve üzletelhetett droggal, kannabisszal és speeddel. A Battonyai Járási Ügyészségen kábítószer-kereskedelem miatt kezdeményezték a drogdíler letartóztatását, amelyet a Gyulai Járásbíróságon – egyetértve a vádhatóság indítványával – egy hónapra el is rendeltek.

Tartani lehetett attól, hogy a férfi elszökik, elrejtőzik

A letartóztatás több különös feltételét is meg lehetett állapítani: megalapozottan tartani lehetett a drogdílerként működő férfi

szökésétől,

elrejtőzésétől,

de attól is, hogy az eddig ki nem hallgatott tanúkat jogellenesen

befolyásolná,

megfélemlítené,

a le nem foglalt bizonyítási eszközöket

megsemmisítené,

elrejtené,

mindezzel pedig a bizonyítás eredményét veszélyeztetné, illetve a bűnismétlés veszélye ugyancsak fennállt – közölték a Békés Vármegyei Főügyészségen.