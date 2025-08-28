augusztus 28., csütörtök

Büntetőeljárás

Mindenhol is kábítószer volt

Csütörtökön is akadt dolguk a rendőröknek.

Mindenhol is kábítószer volt

Kábítószert találtak az ellenőrzés során

Forrás: shutterstock

A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei egy személyautót vezető férfit és utasát ellenőrizték csütörtökön 2 óra körül a 44-es számú főúton, Békésszentandrás külterületén. A kocsi átvizsgálása során a hátsó ülés alatt papírba csomagolva zöld növényi törmeléket, alufóliában fehér port, papír törlőkendőben pedig füves cigarettát találtak.

Az utasként helyet foglaló nő ruházatából egy nejlon zacskóból zöld növényi törmelék került elő. Mindkettőjüket előállították a rendőrkapitányságra, ahol a gyorsteszt kimutatta, hogy kábítószert fogyasztottak. Kábítószer birtoklása vétség miatt indult büntetőeljárás ellenük, az autót vezető férfinak pedig járművezetés bódult állapotban vétség gyanúja miatt is felelnie kell.

 

