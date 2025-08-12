Jaminai tűz: teljesen leégett a melléképület, gázpalackok is felrobbantak – galériával, videóval

Mint korábban megírtuk teljes terjedelmében égett egy főépülettel egybeépített melléképület hétfőn Békéscsabán, a Veres Péter utcában. A helyszínen öt PB-gázpalackot találtak, amelyek közül az egyik a tűzoltók kiérkezése előtt, a másik pedig a beavatkozás közben robbant fel. A békéscsabai hivatásos tűzoltók öt vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet.