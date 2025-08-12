augusztus 12., kedd

Jaminai tűzeset

2 órája

Jaminai tűz: teljesen leégett a melléképület, gázpalackok is felrobbantak – galériával, videóval

Címkék#tűz#jaminai#Veres Péter utcában#pb gázpalack#láng#melléképület

Teljes terjedelmében égett egy melléképület Békéscsabán, a Veres Péter utcában, a lángok a családi házra is átterjedtek. A tűzoltók öt PB-gázpalackot találtak a helyszínen.

Mint korábban megírtuk teljes terjedelmében égett egy főépülettel egybeépített melléképület hétfőn Békéscsabán, a Veres Péter utcában. A helyszínen öt PB-gázpalackot találtak, amelyek közül az egyik a tűzoltók kiérkezése előtt, a másik pedig a beavatkozás közben robbant fel. A békéscsabai hivatásos tűzoltók öt vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. 

Jaminai tűz a Veres Péter utcában

Fotók: bekes.katasztrofavedelem.hu/

Az ott lakók lakosságvédelmi intézkedés keretében rokonokhoz költöztek. 

Személyi sérülés nem történt.

 

