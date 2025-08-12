Jaminai tűzeset
2 órája
Jaminai tűz: teljesen leégett a melléképület, gázpalackok is felrobbantak – galériával, videóval
Teljes terjedelmében égett egy melléképület Békéscsabán, a Veres Péter utcában, a lángok a családi házra is átterjedtek. A tűzoltók öt PB-gázpalackot találtak a helyszínen.
Mint korábban megírtuk teljes terjedelmében égett egy főépülettel egybeépített melléképület hétfőn Békéscsabán, a Veres Péter utcában. A helyszínen öt PB-gázpalackot találtak, amelyek közül az egyik a tűzoltók kiérkezése előtt, a másik pedig a beavatkozás közben robbant fel. A békéscsabai hivatásos tűzoltók öt vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet.
Jaminai tűz a Veres Péter utcábanFotók: bekes.katasztrofavedelem.hu/
Az ott lakók lakosságvédelmi intézkedés keretében rokonokhoz költöztek.
Személyi sérülés nem történt.
