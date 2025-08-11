Katasztrófavédelem
1 órája
Szirénaszó Jaminában: hatalmas lángokkal ég egy épület – videóval
Egy melléképület kapott lángra a Veres Péter utcában.
Kigyulladt egy családi ház melléképülete Békéscsabán hétfőn, a déli órákban. A békéscsabai tűzoltók vonultak ki a Veres Péter utcába a tűzesethez, az elsődleges információk szerint személyi sérülés nem történt – tájékoztatott Szűcs Csaba tűzoltó alezredes. Friss cikkünket ide kattintva találja.
Olvasói felvétel:
