Katasztrófavédelem
19 perce
Szirénaszó Jaminában: hatalmas lángokkal ég egy épület – videóval
Egy melléképület kapott lángra a Veress Péter utcában.
Kigyulladt egy családi ház melléképülete Békéscsabán hétfőn, a déli órákban. A békéscsabai tűzoltók vonultak ki a Veress Péter utcába a tűzesethez, az elsődleges információk szerint személyi sérülés nem történt – tájékoztatott Szűcs Csaba tűzoltó alezredes.
Olvasói felvétel:
