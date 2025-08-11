Szirénaszó Jaminában: hatalmas lángokkal ég egy épület – videóval

Kigyulladt egy családi ház melléképülete Békéscsabán hétfőn, a déli órákban. A békéscsabai tűzoltók vonultak ki a Veress Péter utcába a tűzesethez, az elsődleges információk szerint személyi sérülés nem történt – tájékoztatott Szűcs Csaba tűzoltó alezredes.

Olvasói felvétel: