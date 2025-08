Négy sofőr, egy közös hiba és most mind járhat gyalog

Békés vármegyében három férfi és egy nő ellen indult büntetőeljárás ittas járművezetés gyanúja miatt.

Egy személygépkocsit vezető nőnél jelzett alkoholfogyasztást a szonda. Illuszráció: Shutterstock

Hétfőn délelőtt háromnegyed 10 körül Békésen, a Piac téren egy személygépkocsit vezető nőnél jelzett alkoholfogyasztást a szonda.

Nem ez volt az egyetlen eset

Egy órával később Mezőberényben, a Jeszenszky utcában szintén egy személygépkocsi-vezetővel szemben intézkedtek a rendőrök, a férfinél is pozitív lett a légalkoholmérés eredménye. Éjfél előtt ittasan elektromos rollerezett egy 20 éves fiatalember Gyulán. Végül kedden 1 óra után néhány perccel Békésen, a Fáy András utcában igazoltattak a rendőrök egy 23 éves férfit, róla is kiderült, hogy úgy vezetett személyautót, hogy előtte alkoholt fogyasztott. A nő és a férfiak ellen is büntetőeljárás indult, a történtek után már egyikük sem vezethet.