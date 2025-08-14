Ittas járművezetők Békés megyében – két sofőr ellen is büntetőeljárás indult

A gyanú szerint ittasan vezetett egy nő Békéscsabán, a Görbe utcában augusztus 13-án reggel 8 óra körül. Az alkoholmérés eredménye első alkalommal 1,45 mg/L, másodjára pedig 1,52 mg/L volt. Kiderült, hogy a nőnek nincs érvényes vezetői engedélye, mert azt korábban ittas vezetés miatt felfüggesztették, továbbá a Békéscsabai Járásbíróság 2026 októberéig eltiltotta a közúti járművezetéstől. A rendőrök előállították, majd őrizetbe vették, és járművezetés eltiltás alatt bűntett, valamint ittas vezetés vétsége miatt büntetőeljárás indult ellene.

Szintén ittasan vezetett egy férfi is, akit augusztus 13-án 19:30-kor ellenőriztek Muronyban, az Arany János utcában. A szonda alkoholfogyasztást mutatott vezetés előtt. A férfi vezetői engedélyét bevonták, ellene pedig büntetőfeljelentést tettek.