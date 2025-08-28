augusztus 28., csütörtök

Beol podcast

1 órája

Iskolakezdés rendőri szemmel – vendégünk dr. Szombati Andrea

Címkék#iskolakezdés#roller#Beol podcast#Dr Szombati Andrea#sajtószóvivő#Zebrazsaru

Stúdiónk vendége dr. Szombati Andrea a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője volt.

Nyemcsok László

Kitért arra, melyek a legjellemzőbb veszélyek ilyenkor. Nagyon fontos – ha kicsi gyermekünk van –, hogy beállítsuk a reggeli rutint, ne kelljen kapkodni az úton, az áthaladáskor sem. Aki pedig már egyedül közlekedik, és ebben még nincsen nagy gyakorlata – mert még csak egy-két évet töltött úgy, hogy hogy egyedül kerékpározik vagy gyalogol az iskolához –, akkor legalább egyszer járjuk be együtt az útvonalat. 

Egyre többen és egyre bátrabban használják ma már a diákok közül az elektromos rollert, ez is sok veszélyt rejt. Hasonlóan ahhoz, ha a tanulók kerékpárral hajtanak át a zebrán, sokszor úgy, hogy fülhallgatót használnak. Szombati Andrea szólt a már több mint 20 éves Békés megyei kezdeményezésről, a Zebrazsaru-programról, valamint az országos iskolarendőr- és iskolaőrprogramról is.

 

 

Beol podcast

