Iskolakezdés rendőri szemmel – vendégünk dr. Szombati Andrea

Kitért arra, melyek a legjellemzőbb veszélyek ilyenkor. Nagyon fontos – ha kicsi gyermekünk van –, hogy beállítsuk a reggeli rutint, ne kelljen kapkodni az úton, az áthaladáskor sem. Aki pedig már egyedül közlekedik, és ebben még nincsen nagy gyakorlata – mert még csak egy-két évet töltött úgy, hogy hogy egyedül kerékpározik vagy gyalogol az iskolához –, akkor legalább egyszer járjuk be együtt az útvonalat.

Egyre többen és egyre bátrabban használják ma már a diákok közül az elektromos rollert, ez is sok veszélyt rejt. Hasonlóan ahhoz, ha a tanulók kerékpárral hajtanak át a zebrán, sokszor úgy, hogy fülhallgatót használnak. Szombati Andrea szólt a már több mint 20 éves Békés megyei kezdeményezésről, a Zebrazsaru-programról, valamint az országos iskolarendőr- és iskolaőrprogramról is.