Iskolába két keréken: így kerüljük el az életveszélyes helyzeteket!

Nagyon fontos – ha kicsi gyermekünk van –, hogy beállítsuk az iskolakezdés kapcsán a reggeli rutint, ne kelljen kapkodni az úton, az áthaladáskor sem. Aki pedig már egyedül közlekedik, és ebben még nincsen nagy gyakorlata – mert még csak egy-két évet töltött úgy, hogy hogy egyedül kerékpározik vagy gyalogol az iskolához –, akkor legalább egyszer járjuk be együtt az útvonalat. Nézzük meg, változott-e valami!

Az iskolakezdés számos közlekedési veszéllyel jár Forrás: shutterstock

Veszélyes, ha a tanulók kerékpárral hajtanak át a zebrán

Egyre többen és egyre bátrabban használják ma már a diákok közül az elektromos rollert (e-rollert), ez is sok veszélyt rejt. Hasonlóan ahhoz, ha a tanulók kerékpárral hajtanak át a zebrán, sokszor úgy, hogy fülhallgatót használnak.

– Mi is mindig készülünk szeptember elsejére, az iskolakezdésre – hangsúlyozta a szóvivő. – Nagyon fontos látnunk, tudnunk, hogy mi van az iskolák, óvodák környékén, milyen forgalmi helyzetekkel találkozhatnak az ott közlekedők, illetve a gyermekek. Kapitányságaink a nyári időszakban már átnézték a forgalomszervezési dolgokat. Ez ugyan nem a rendőrség hatáskörébe tartozik, de jelzéssel tudunk élni, hogy ha, mondjuk, hiányzik egy tábla, megkopott egy gyalogos-átkelőhelynek a felfestése vagy bármi más, vagy éppen valami akadályozza a kilátást, akkor ezeket a jelzéseket minden esetben meg szoktuk tenni, hogy a közutak kezelői, akik egyébként ugyancsak partnerként működnek, tudják ezt orvosolni.

Ne sietve induljunk, mert abból baj lehet

Szombati Andrea kitért arra, akinek óvodás vagy kisiskolás korú gyermeke van, és tudja, hogy nem önállóan jut el majd minden reggel az intézménybe, hanem elkísérik vagy a nagyszülők vagy a szülők, akkor arra próbáljuk meg rávezetni a gyereket, hogy időben kell elindulni. Tehát működjön együtt, amikor öltözünk, készülünk, reggelizünk, mindenféle reggeli rutin rögződjön benne. Ne sietve induljunk, mert abból baj lehet. Az iskolák, óvodák környékén ilyenkor a forgalom is zsúfoltabb, tehát legyen időnk arra, hogy egy biztonságos és megengedett helyen megálljunk, és oda tudjunk sétálni a kapuhoz, el tudjunk egymástól köszönni.