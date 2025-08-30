19 perce
Iskolába két keréken: így kerüljük el az életveszélyes helyzeteket!
Kezdődik a tanév, zsúfolt lesz a forgalom az utakon, az óvodák, iskolák közelében. Dr. Szombati Andreával, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtszóvivőjével beszélgettünk az iskolakezdésről, és ennek mentén rengeteg dologról: az e-roller térnyerésétől a zebrán át biciklizéstől a Zebra-, az iskolarendőr- és az iskolaőrprogramokról is.
Nagyon fontos – ha kicsi gyermekünk van –, hogy beállítsuk az iskolakezdés kapcsán a reggeli rutint, ne kelljen kapkodni az úton, az áthaladáskor sem. Aki pedig már egyedül közlekedik, és ebben még nincsen nagy gyakorlata – mert még csak egy-két évet töltött úgy, hogy hogy egyedül kerékpározik vagy gyalogol az iskolához –, akkor legalább egyszer járjuk be együtt az útvonalat. Nézzük meg, változott-e valami!
Veszélyes, ha a tanulók kerékpárral hajtanak át a zebrán
Egyre többen és egyre bátrabban használják ma már a diákok közül az elektromos rollert (e-rollert), ez is sok veszélyt rejt. Hasonlóan ahhoz, ha a tanulók kerékpárral hajtanak át a zebrán, sokszor úgy, hogy fülhallgatót használnak.
– Mi is mindig készülünk szeptember elsejére, az iskolakezdésre – hangsúlyozta a szóvivő. – Nagyon fontos látnunk, tudnunk, hogy mi van az iskolák, óvodák környékén, milyen forgalmi helyzetekkel találkozhatnak az ott közlekedők, illetve a gyermekek. Kapitányságaink a nyári időszakban már átnézték a forgalomszervezési dolgokat. Ez ugyan nem a rendőrség hatáskörébe tartozik, de jelzéssel tudunk élni, hogy ha, mondjuk, hiányzik egy tábla, megkopott egy gyalogos-átkelőhelynek a felfestése vagy bármi más, vagy éppen valami akadályozza a kilátást, akkor ezeket a jelzéseket minden esetben meg szoktuk tenni, hogy a közutak kezelői, akik egyébként ugyancsak partnerként működnek, tudják ezt orvosolni.
Ne sietve induljunk, mert abból baj lehet
Szombati Andrea kitért arra, akinek óvodás vagy kisiskolás korú gyermeke van, és tudja, hogy nem önállóan jut el majd minden reggel az intézménybe, hanem elkísérik vagy a nagyszülők vagy a szülők, akkor arra próbáljuk meg rávezetni a gyereket, hogy időben kell elindulni. Tehát működjön együtt, amikor öltözünk, készülünk, reggelizünk, mindenféle reggeli rutin rögződjön benne. Ne sietve induljunk, mert abból baj lehet. Az iskolák, óvodák környékén ilyenkor a forgalom is zsúfoltabb, tehát legyen időnk arra, hogy egy biztonságos és megengedett helyen megálljunk, és oda tudjunk sétálni a kapuhoz, el tudjunk egymástól köszönni.
Ha balesetet szenved, akkor se essen le a fejéről a sisak!
Aki elektromos rollerrel közlekedik. legyen a fején bukósisak, és kapcsolja, csatolja is be, ha balesetet szenved, akkor se essen le a fejéről, hanem töltse be a funkcióját. Tehát igazából minden életkorban másról kell beszélni, de hogy beszélni kell, és időt kell fordítani arra, hogy felkészüljünk erre az első tanítási napra és az utána következő időszakra, az egészen biztos.
Segít a Zebrazsaru-program is az iskolakezdés idején
Ebben segít a Zebrazsaru-program is. Ez egy Békés vármegyei sajátosság, immáron több mint 20 éve, és gyakorlatilag itt közlekedési ismeretekre tanítják gyermekeket. Ezek birtokában lehetőséget kapnak arra, hogy a társaikat segítsék az iskolába érkezéskor, és onnan távozáskor. A Zebrazsaru-program idén is indul, kilenc helyszín lesz Békésben.
Az elérhetőségük kint van az intézményekben
A következő olyan program, ami már szintén nagyon nagy hagyományokra tekint vissza, az iskolarendőr. Ők nincsenek ott folyamatosan az iskolában, de részt vesznek szülői értekezleteken, kérésre foglalkozásokat tartanak, illetve az elérhetőségük kint van az intézményekben. Tehát, ha bárkinek kérdése van, segítségre van szüksége, és úgy gondolja, hogy az iskola rendőre ebben segíthet, akkor bizalommal tud hozzá fordulni.
Az iskolaőrök ott vannak tanítási időben is
Országos az iskolaőrprogram is, ennek megfelelően Békésben is segítenek. Szombati Andrea elmondta, az iskolaőrök középiskolákban teljesítenek szolgálatot, és az iskolarendőrökkel ellentétben ők ott vannak tanítási időben, megtalálhatóak az intézményekben.
Egy anya figyelmeztet a súlyos veszélyre
„Gyerekek, kiskamaszok. Feszegetik a határaikat, menőznek, rengeteg dolgot csinálnak, akkor is, ha tudják, hogy veszélyes, hogy nem szabad. Ezek egyike az E-ROLLER! Száguldás a Duna parton, az utcákon ezerrel, sisak és védőfelszerelés nélkül. Jó móka. Addig, amíg nem történik baj. De történt” – egy anyuka megosztotta másokkal történetét: kislánya súlyos balesetet szenvedett rollerezés közben.
Drámai aszály: Békés vármegye augusztusban is csapadék nélkül maradt