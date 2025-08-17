1 órája
Óriási balhé kerekedett az iskolai farsangon, összecsaptak az anyukák
Óriási balhé alakult ki. Egy iskolai farsangon két anyuka nekiesett egy harmadiknak, nem is akármilyen módon. Az ügyészség közleményéből kiderült, hogy miért.
A két anyuka, egy 28 és egy 36 éves kevermesi nő másokkal együtt egy iskolai farsangon voltak, amelynek a művelődési ház adott otthont március 4-én. A két anyuka több szülővel és gyermekeikkel együtt vártak arra, hogy tombolát vegyenek. Ekkor jött a harmadik anyuka, és kitört az óriási balhé – derült ki a Békés Vármegyei Főügyészség közleményéből.
A tombola miatt alakult ki balhé az iskolai farsangon
A harmadik anyuka ugyanis a megítélésük szerint a többi, sorban álló embert megelőzve szeretett volna odajutni ahhoz, aki a tombolát árulta. Ezt a két anyuka hangosan szóvá is tette. Aztán kiabálni és szidni kezdték a harmadik nőt, majd jött a tettlegesség: az egyik anyuka hátulról meglökte, a másik pedig, ugyancsak hátulról, megragadta a haját és lerántotta a földre.
Vádat emeltek a két anyuka ellen
A vádhatóság szerint a két anyuka, a két vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos tette alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. Ezért a Battonyai Járási Ügyészségen – nyilvános rendezvényen elkövetett – garázdaság miatt vádat emeltek a két kevermesi nő ellen, és próbára bocsátás intézkedés alkalmazását indítványozták.
