Vádemelés

2 órája

Óriási balhé kerekedett az iskolai farsangon, összecsaptak az anyukák

Címkék#Békés Vármegyei Főügyészség#balhé farsang#gyermek#tombola

Óriási balhé alakult ki. Egy iskolai farsangon két anyuka nekiesett egy harmadiknak, nem is akármilyen módon. Az ügyészség közleményéből kiderült, hogy miért.

Licska Balázs

A két anyuka, egy 28 és egy 36 éves kevermesi nő másokkal együtt egy iskolai farsangon voltak, amelynek a művelődési ház adott otthont március 4-én. A két anyuka több szülővel és gyermekeikkel együtt vártak arra, hogy tombolát vegyenek. Ekkor jött a harmadik anyuka, és kitört az óriási balhé – derült ki a Békés Vármegyei Főügyészség közleményéből.

Egy iskolai farsangon alakult ki a vita a szülők között
Óriási balhé alakult ki az iskolai farsangon, két anyuka nekiesett egy harmadiknak. Illusztráció: Shutterstock

A tombola miatt alakult ki balhé az iskolai farsangon

A harmadik anyuka ugyanis a megítélésük szerint a többi, sorban álló embert megelőzve szeretett volna odajutni ahhoz, aki a tombolát árulta. Ezt a két anyuka hangosan szóvá is tette. Aztán kiabálni és szidni kezdték a harmadik nőt, majd jött a tettlegesség: az egyik anyuka hátulról meglökte, a másik pedig, ugyancsak hátulról, megragadta a haját és lerántotta a földre.

Vádat emeltek a két anyuka ellen

A vádhatóság szerint a két anyuka, a két vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos tette alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. Ezért a Battonyai Járási Ügyészségen – nyilvános rendezvényen elkövetett – garázdaság miatt vádat emeltek a két kevermesi nő ellen, és próbára bocsátás intézkedés alkalmazását indítványozták.

 

 

