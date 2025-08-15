36 perce
Őrült autós üldözésbe torkollott a családi veszekedés, a szívek mellett az autók is törtek
Egy családi veszekedés fajult komoly közúti incidenssé Orosházán augusztus 14-én, az esti órákban. Egy házaspár otthonában robbant ki a vita, amely odáig vezetett, hogy a nő dühében beült az autójába, és elhajtott. Férje nem sokkal később egy másik járművel követte.
Az üldözés egy földúton vett éles fordulatot: a férfi megelőzte feleségét, majd megállt előtte. A nő azonban nem állt meg, hanem lehajtott a szántóföldre, hogy kikerülje. A konfliktus egy közeli lakóövezetben folytatódott, ahol a férfi oldalról nekiütközött a nő járművének, ami miatt az asszony csak erős fékezéssel tudta elkerülni az ütközést egy villanyoszloppal. A házaspár mindkét tagja komoly veszélyben volt.
Karambollal végződött a házaspár balhéja
Ezután a nő megállt, mire a férfi kiszállt a kocsiból, és késsel kiszúrta a nő autójának gumijait. A nő ennek ellenére továbbhajtott, de a férje ismét utolérte egy másik utcában, ahol újra megpróbálta leszorítani az útról. Ekkor ismét összeütköztek. Végül az asszony egy ismerőse házához menekült, ahová a férfi már nem követte.
Meglepő módon a rendőrséget maga a férfi értesítette, állítva, hogy a nő alkoholt fogyasztott, mielőtt elindult volna. A kiérkező járőrök mindkét fél esetében pozitív alkoholszondás eredményt rögzítettek – kiderült, hogy mindketten ittas állapotban vezettek.
A rendőrség elvette a házaspár jogosítványát, és ittas járművezetés miatt eljárást indított ellenük. Továbbá a veszélyes közúti manőverek miatt közúti veszélyeztetés gyanújával is nyomozás indult.
