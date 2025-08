Megkongatták a vészharangot, házalók tartanak terepszemlét a városban

Egyre több komment jelenik meg kondorosi közösségi oldalakon, miszerint házalók járják a várost. Többen elmondták, hozzájuk is becsöngettek, bekopogtattak a házalók.

Házalók járják Kondorost, becsengetnek ide-oda. a lakosok egymást figyelmeztetik. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

„Én hívtam rájuk a rendőrséget, ezután a hölgy telefonálgatott, majd jött érte egy férfi, és együtt elmentek Szénás felé. Takarót és zoknit árulnak, idősekhez csengetnek be, kopognak az ajtón.”

Simán lehet, hogy ez csak egy felmérés egy komolyabb betöréshez a házalók részéről! Még egyszer köszönöm szépen!

– vette az adást egy helyi lakos. Más hozzátette, ha nem csináltak semmit, akkor a rendőröktől sem kell félniük. Vannak, akik szerint korábban zoknik helyett csatornázást ajánlottak. Egyesek szerint a házalók cserélik autójuk rendszámát, hogy ne bukjanak le.

Egyelőre olyan nem jelentkezett, akit becsaptak volna a házalók

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője megkeresésünkre elmondta, ahogy a Facebook-bejegyzésben szerepel, az idegenek elhagyták a várost.

– Egyelőre olyan kondorosi nem jelentkezett, akit becsaptak volna, de a rendőrök feljegyezték a bejelentő által elmondottakat és kérik, hogy ha házakba sorozatosan becsengető, előzetes egyeztetés nélkül érkező ismeretleneket látnak, hívják a 112-es segélyhívót – mondta Szombati Andrea. – Ilyen esetekben nem árt az elővigyázatosság. A váratlanul érkező becsengetők kedvezőnek tűnő ajánlatait kezeljék fenntartásokkal, ha valamit vásárolni szeretnének, mielőtt fizetnek, tájékozódjanak!

A tisztességes kereskedő, szolgáltató fenntartja az ajánlatát

A sajtószóvivő hangsúlyozta, nézzék meg több helyen, mennyibe kerül az adott dolog, hol mennyiért és főként milyen minőségben árulják. Csak akkor fizessenek, ha meggyőződtek arról, hogy azt kapják, amire szükségük van, és nem silány minőségű vagy hibás a termék. Ha az eladó sürgeti a döntést, azt mondja, hogy ez az alkalom, ajánlat nem visszatérő, legyen gyanús. A tisztességes kereskedő, szolgáltató fenntartja az ajánlatát, később is visszamegy, akár akkor is, amikor az idősek fiatalabb hozzátartozói is ott vannak, és együtt meg tudják beszélni az adásvételt, vagy a szolgáltatás igénybevételét, árát.