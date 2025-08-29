Fának csapódott egy autó: a részeg sofőrt határvadászok találták meg – képek

Battonya külterületén egy úttestről lesodródott autóra lett figyelmes a Készenléti Rendőrség két határvadásza csütörtök hajnalban – ismertették a rendőrségen. A balesetről közölték, hogy a határvadászokkal szemből érkező kocsi letért az útról, fának csapódott. A határvadászok azonnal megálltak, a járműhöz siettek.

Szolgálaton kívüli határvadászok találták meg a részeg sofőrt a fának csapódott autóban – közölték a rendőrségen. Fotó: police.hu

A két határvadász ért először a battonyai balesethez

Közelebb érve látták, hogy egy férfi ül a volán mögött. Azonnal mentőt és rendőröket kértek a helyszínre, miközben a sofőr állapotát is megvizsgálták. Mivel a férfi magánál volt, és olyan sérülés nem látszott rajta, amely azonnali segítséget igényelt volna az egyenruhásoktól, az autóban hagyták, miközben ott maradtak vele. A helyszínelők kiérkezéséig biztosították a helyszínt, segítették a forgalmat.