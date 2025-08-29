augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

35°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Fának csapódott egy autó: a részeg sofőrt határvadászok találták meg – képek

Címkék#határvadászok#baleset#Készenléti Rendőrség#fa

Szolgálaton kívüli határvadászok találták meg a részeg sofőrt a fának csapódott autóban – közölték a rendőrségen.

Licska Balázs

Battonya külterületén egy úttestről lesodródott autóra lett figyelmes a Készenléti Rendőrség két határvadásza csütörtök hajnalban – ismertették a rendőrségen. A balesetről közölték, hogy a határvadászokkal szemből érkező kocsi letért az útról, fának csapódott. A határvadászok azonnal megálltak, a járműhöz siettek.

Határvadászok találtak rá az autóra
Szolgálaton kívüli határvadászok találták meg a részeg sofőrt a fának csapódott autóban – közölték a rendőrségen. Fotó: police.hu

A két határvadász ért először a battonyai balesethez

Közelebb érve látták, hogy egy férfi ül a volán mögött. Azonnal mentőt és rendőröket kértek a helyszínre, miközben a sofőr állapotát is megvizsgálták. Mivel a férfi magánál volt, és olyan sérülés nem látszott rajta, amely azonnali segítséget igényelt volna az egyenruhásoktól, az autóban hagyták, miközben ott maradtak vele. A helyszínelők kiérkezéséig biztosították a helyszínt, segítették a forgalmat.

Fának rohant egy autó Battonya külterületén

Fotók: police.hu

A részeg sofőrt végül a mentők szedték ki az autóból

Miután az egységek a helyszínre értek, a mentők segítették ki a sofőrt az autóból, majd kórházba szállították. Később kiderült, hogy a férfi ittasan vezetett, a mintavétel kimutatta, miszerint alkoholt fogyasztott. A baleset körülményeit a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vizsgálja – ismertették a rendőrségen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu