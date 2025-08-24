augusztus 24., vasárnap

Tűzeset

1 órája

Hatalmas lángokkal égett egy ház

Címkék#Bem utca#lőkösháza#tűzeset

A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik a Bem utcában.

Beol.hu

Kigyulladt egy lakóház Lőkösházán, a Bem utcában. 

Flames,And,Smoke,Coming,Out,Of,The,Window,Of,A
Kigyulladt egy lakóház Lőkösházán. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az épület homlokzata és a tetőszerkezete égett, izzott. A gyulai hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat.

 

