Tűzeset
1 órája
Hatalmas lángokkal égett egy ház
A tűzoltók már az utómunkálatokat végzik a Bem utcában.
Kigyulladt egy lakóház Lőkösházán, a Bem utcában.
Az épület homlokzata és a tetőszerkezete égett, izzott. A gyulai hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat.
