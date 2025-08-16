augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

27°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Andrássy út

49 perce

Füldugó, ablakcsere és tanya – ezt javasolták a hangos motorosok miatt dühöngőknek

Címkék#motoros#belváros#zaj#probléma

Ismét egymásnak estek a békéscsabaiak a közösségi portálon. Ezúttal a száguldozó, hangos motorosok verték ki egy hozzászólónál a biztosítékot, aki nem együttérzést kapott, hanem olyan kéretlen tanácsokat, amikre vélhetően nem számított. A rendőrség is megszólalt az ügyben.

Licska Balázs

– Éktelen hangzavarra ébredtem, olyan volt, mintha összevissza tankok járkáltak volna – panaszkodott a száguldozó, hangos motorosok miatt név nélkül egy kommentelő a közösségi portálon az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban. Feltette a kérdést, hogy az Andrássy úton élők meddig tűrik ezt a pár motorost, akik igazából szerinte nem is közlekednek, csak a lakosságot szeretnék bosszantani.

Hangos motorosok zavarják az estét.
Száguldozó, hangos motorosok miatt panaszkodott egy lakó az Andrássy útról, olyat kapott, amire nem számított. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Hozzátartoznak a nyárhoz a hangos motorosok?

A panaszos bejegyzésére rengeteg hozzászólás érkezett. Kevesen voltak azok, akik együttéreztek vele, a többség inkább azt tanácsolta neki, hogy költözzön csendesebb helyre a belvárosból, hogy vegyen füldugót vagy cseréltesse ki az ablakait, hogy ne hallgatózzon alvás helyett. Ők úgy vélték, hogy mindez hozzátartozik a nyárhoz, a belvároshoz.

Megmondta, hogy hol kezdődik a probléma

A belvároshoz hozzátartozik az autók és motorok zaja. Ezt el kell fogadniuk azoknak, akik itt élnek, és egy bizonyos pontig nincs is ezzel baj – írta egy hozzászóló. Szerinte a probléma ott kezdődik, hogy vannak olyanok az autósok és a motorosok között is, akik nem normálisan közlekednek, akik magukat vagánynak vélik, és száguldoznak. Úgy véli, a zebrákat sem megfelelő módon közelítik meg, és állítása szerint előfordult, hogy őt is majdnem elgázolták.

Több alkalommal intézkedtek a rendőrök, akciókat is szerveznek

Több alkalommal is felhívták a motorosok figyelmét arra, hogy szabályosan közlekedjenek, úgy, hogy azzal a lakók nyugalmát ne zavarják. Azokkal a motorosokkal szemben, akik indokolatlanul nagy zajjal mennek, főleg az esti órákban, többször intézkedtek már a rendőrök, és időszakonként a probléma kezelésére közlekedési akciókat is szerveznek – közölték a Beol.hu megkeresésére a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. Hangsúlyozták: a segélyhívóra érkező bejelentésekre minden esetben reagálnak, de a közösségi oldalakon megjelenő bejegyzések nem minősülnek bejelentésnek.

Nagyszabású razziát tartottak a békéscsabai utakon

Két hónappal ezelőtt például nagyszabású rendőrségi razzia volt a békéscsabai utakon. A fokozott ellenőrzés során kiszűrték a hangos, száguldozó és szabálytalanul közlekedő autósokat, motorosokat. Zömében az Andrássy úton intézkedtek. Az ellenőrzött járművek közül három autót és két motorkerékpárt kísértek műszaki vizsgaállomásra, ahol a szabálytalanságok miatt a közlekedési hatóság eljárást kezdeményezett. Három járművet soron kívüli vizsgára rendeltek be, két esetben pedig azonnali hatállyal visszavonták a műszaki érvényességet. 

Egy héten át szinte csak a gyorshajtókra utaztak a rendőrök

A rendőrség nemrég, egy héten keresztül, egy ROADPOL-akció keretében a gyorshajtókra utazott. Többek között az Orosházi úti felüljárónál is felállították a traffipaxot, egyik nap a Jamina, másik nap a belváros felé közlekedők sebességét mérték. 

Minden ötödik-hatodik baleset gyorshajtásra vezethető vissza

Békés vármegyében az első fél évben 221 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, ami kedvezőbb adat, mint a 2024-es. Ezek fele az elsőbbség meg nem adása, nagyjából 18-18 százaléka pedig gyorshajtás és a kanyarodási szabályok megsértése miatt következett be. A gyorshajtás tekintetében a Békés vármegyei 18 százalék kedvezőbb, mint a 26 százalékos országos arány. 

Több balesetet okoztak az e-rolleresek, mint a motorosok

A rendőrségi statisztika szerint a 221 Békés vármegyei szerencsétlenség 

  • 61 százalékát autósok, 
  • 17 százalékát kerékpárosok,
  • 10 százalékát tehergépkocsi-sofőrök

okozták. Összesen négy balesetért voltak motorosok a felelősek, ami 1,8 százalékos aránynak felel meg. Érdemes összevetni ehhez képest, hogy 7 balesetet okoztak a mikromobilitási eszközzel közlekedők, akik között ott vannak az e-rolleresek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu