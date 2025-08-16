2 órája
Füldugó, ablakcsere és tanya – ezt javasolták a hangos motorosok miatt dühöngőknek
Ismét egymásnak estek a békéscsabaiak a közösségi portálon. Ezúttal a száguldozó, hangos motorosok verték ki egy hozzászólónál a biztosítékot, aki nem együttérzést kapott, hanem olyan kéretlen tanácsokat, amikre vélhetően nem számított. A rendőrség is megszólalt az ügyben.
– Éktelen hangzavarra ébredtem, olyan volt, mintha összevissza tankok járkáltak volna – panaszkodott a száguldozó, hangos motorosok miatt név nélkül egy kommentelő a közösségi portálon az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban. Feltette a kérdést, hogy az Andrássy úton élők meddig tűrik ezt a pár motorost, akik igazából szerinte nem is közlekednek, csak a lakosságot szeretnék bosszantani.
Hozzátartoznak a nyárhoz a hangos motorosok?
A panaszos bejegyzésére rengeteg hozzászólás érkezett. Kevesen voltak azok, akik együttéreztek vele, a többség inkább azt tanácsolta neki, hogy költözzön csendesebb helyre a belvárosból, hogy vegyen füldugót vagy cseréltesse ki az ablakait, hogy ne hallgatózzon alvás helyett. Ők úgy vélték, hogy mindez hozzátartozik a nyárhoz, a belvároshoz.
Megmondta, hogy hol kezdődik a probléma
A belvároshoz hozzátartozik az autók és motorok zaja. Ezt el kell fogadniuk azoknak, akik itt élnek, és egy bizonyos pontig nincs is ezzel baj – írta egy hozzászóló. Szerinte a probléma ott kezdődik, hogy vannak olyanok az autósok és a motorosok között is, akik nem normálisan közlekednek, akik magukat vagánynak vélik, és száguldoznak. Úgy véli, a zebrákat sem megfelelő módon közelítik meg, és állítása szerint előfordult, hogy őt is majdnem elgázolták.
Több alkalommal intézkedtek a rendőrök, akciókat is szerveznek
Több alkalommal is felhívták a motorosok figyelmét arra, hogy szabályosan közlekedjenek, úgy, hogy azzal a lakók nyugalmát ne zavarják. Azokkal a motorosokkal szemben, akik indokolatlanul nagy zajjal mennek, főleg az esti órákban, többször intézkedtek már a rendőrök, és időszakonként a probléma kezelésére közlekedési akciókat is szerveznek – közölték a Beol.hu megkeresésére a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. Hangsúlyozták: a segélyhívóra érkező bejelentésekre minden esetben reagálnak, de a közösségi oldalakon megjelenő bejegyzések nem minősülnek bejelentésnek.
Nagyszabású razziát tartottak a békéscsabai utakon
Két hónappal ezelőtt például nagyszabású rendőrségi razzia volt a békéscsabai utakon. A fokozott ellenőrzés során kiszűrték a hangos, száguldozó és szabálytalanul közlekedő autósokat, motorosokat. Zömében az Andrássy úton intézkedtek. Az ellenőrzött járművek közül három autót és két motorkerékpárt kísértek műszaki vizsgaállomásra, ahol a szabálytalanságok miatt a közlekedési hatóság eljárást kezdeményezett. Három járművet soron kívüli vizsgára rendeltek be, két esetben pedig azonnali hatállyal visszavonták a műszaki érvényességet.
Egy héten át szinte csak a gyorshajtókra utaztak a rendőrök
A rendőrség nemrég, egy héten keresztül, egy ROADPOL-akció keretében a gyorshajtókra utazott. Többek között az Orosházi úti felüljárónál is felállították a traffipaxot, egyik nap a Jamina, másik nap a belváros felé közlekedők sebességét mérték.
Minden ötödik-hatodik baleset gyorshajtásra vezethető vissza
Békés vármegyében az első fél évben 221 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, ami kedvezőbb adat, mint a 2024-es. Ezek fele az elsőbbség meg nem adása, nagyjából 18-18 százaléka pedig gyorshajtás és a kanyarodási szabályok megsértése miatt következett be. A gyorshajtás tekintetében a Békés vármegyei 18 százalék kedvezőbb, mint a 26 százalékos országos arány.
Több balesetet okoztak az e-rolleresek, mint a motorosok
A rendőrségi statisztika szerint a 221 Békés vármegyei szerencsétlenség
- 61 százalékát autósok,
- 17 százalékát kerékpárosok,
- 10 százalékát tehergépkocsi-sofőrök
okozták. Összesen négy balesetért voltak motorosok a felelősek, ami 1,8 százalékos aránynak felel meg. Érdemes összevetni ehhez képest, hogy 7 balesetet okoztak a mikromobilitási eszközzel közlekedők, akik között ott vannak az e-rolleresek.
