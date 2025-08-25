augusztus 25., hétfő

1 órája

A pénztáros egy pillanat alatt kiszúrta a trükköt

Címkék#trükk#pénztáros#pénzhamisítás#bankjegy

Gyorsan lebukott a férfi a boltban.

Beol.hu
Lebukott a férfi, nyomozást rendelt el a férfi

Forrás: shutterstock

Hamis pénzzel akart fizetni egy férfi augusztus 22-én egy mezőberényi boltban. A pénztáros észrevette, hogy a bankjegy nem igazi, ezért a dolgozók szóltak a rendőröknek. A Békési Rendőrkapitányság pénzhamisítás gyanúja miatt indított nyomozást.

 

 

