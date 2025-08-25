Nyomozás
3 órája
A pénztáros egy pillanat alatt kiszúrta a trükköt
Gyorsan lebukott a férfi a boltban.
Lebukott a férfi, nyomozást rendelt a Békési Rendőrkapitányság.
Forrás: shutterstock
Hamis pénzzel akart fizetni egy férfi augusztus 22-én egy mezőberényi boltban. A pénztáros észrevette, hogy a bankjegy nem igazi, ezért a dolgozók szóltak a rendőröknek. A Békési Rendőrkapitányság pénzhamisítás gyanúja miatt indított nyomozást.
