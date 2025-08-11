augusztus 11., hétfő

Emberölés

28 perce

Brutális gyilkosság: bíróság elé kerül a férfi

Döbbenetes, megrázó gyilkosság történt. A férfi különös kegyetlenséggel halálra késelt egy fiatal nőt egy italboltban, több mint félszázszor szúrt egészen megdöbbentő okokból.

Papp Gábor

Előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a Békés Vármegyei Főügyészség egy 48 éves büntetlen előéletű mezőberényi férfi ellen. A férfi tavaly nyáron Mezőberényben halálra késelt egy fiatal nőt.

Halálra késelte a fiatal nőt
A férfi halálra késelte a fiatal nőt, a tragédia megrázta a várost.

Halálra késelte a fiatal nőt

A férfi a cselekményt megelőzően évek óta egyedül élt áramszolgáltatás nélküli házában, a szabadidejében pedig gyakran tartózkodott egy helyi italboltban, ahol 2022-től részmunkaidőben felszolgálóként dolgozott a fiatal nő, akit később halálra késelt.

A férfi beleszeretett a nőbe, de nem mert udvarolni neki az anyagi helyzete és a nagy korkülönbség miatt, ennek ellenére gyakran fantáziált róla, ám a vendégkiszolgáláson túlmenően nem kerültek kapcsolatba egymással. A férfit egy idő után zavarni kezdte, hogy miközben az ő élete perspektíva nélküli, addig a sértett a meglátása szerint – fiatal kora ellenére – jó egzisztenciával rendelkezik, boldog, az élete könnyű, ezért irigy volt rá. A halálos késelés előtt nem sokkal a férfi azt is megtudta, hogy a 25 éves nő párkapcsolatot létesített az italbolt egyik vendégével.

22 centis kést használt

Ezért a férfi a tragédiát megelőzően egy héttel elhatározta, hogy megöli a sértettet, majd végez magával is. Ekkor kikészítette a terve végrehajtásához a tulajdonát képező 22 centi pengehosszúságú kést az otthonában a konyhaasztalra, és minden reggel, amikor felkelt, ránézett a késre, hogy tudatosítsa magában, mire készül.

Ötvenegy alkalommal szúrt

Tavaly június 7-én reggel a táskájába tette a kést, majd az italboltba ment. Megvárta, amíg a többi vendég távozik, és egyedül marad a sértettel az italboltban. 11 óra előtt nem sokkal, amikor a sértett a pult mögötti raktárban pakolt, a férfi bement a pult mögé, és közvetlenül a raktárba vezető nyílás előtt várta a sértettet úgy, hogy a táskájából kivett kést a kezében tartotta. Amikor a sértett lépett volna ki a raktárból, a férfi több alkalommal megszúrta a késsel testszerte és a késsel történt bántalmazást hosszú percekig folytatta. Összesen 51 alkalommal szúrta meg az áldozatát, majd több alkalommal magát is hasba szúrta. A kiérkező mentők a férfi életét megmentették, de a sértett a helyszínen elhalálozott.

Életfogytiglanit indítványoznak

A főügyészség a férfi beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában elsődlegesen arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfi letartóztatását az ügydöntő határozatának kihirdetésig tartsa fenn. Ezen felül a főügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság a férfit életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélje és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

Arra az esetre, ha a férfi a bűncselekmény elkövetését a vád szerint elismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a főügyészség indítványt tett arra, hogy a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 30 évben határozza meg, ellenkező esetben zárja ki a férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az eljárás a Gyulai Törvényszéken folytatódik – tájékoztatott a Békés Vármegyei Főügyészség.

 

 

 

