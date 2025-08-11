Brutális gyilkosság: bíróság elé kerül a férfi

Előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a Békés Vármegyei Főügyészség egy 48 éves büntetlen előéletű mezőberényi férfi ellen. A férfi tavaly nyáron Mezőberényben halálra késelt egy fiatal nőt.

A férfi halálra késelte a fiatal nőt, a tragédia megrázta a várost.

Halálra késelte a fiatal nőt

A férfi a cselekményt megelőzően évek óta egyedül élt áramszolgáltatás nélküli házában, a szabadidejében pedig gyakran tartózkodott egy helyi italboltban, ahol 2022-től részmunkaidőben felszolgálóként dolgozott a fiatal nő, akit később halálra késelt.

A férfi beleszeretett a nőbe, de nem mert udvarolni neki az anyagi helyzete és a nagy korkülönbség miatt, ennek ellenére gyakran fantáziált róla, ám a vendégkiszolgáláson túlmenően nem kerültek kapcsolatba egymással. A férfit egy idő után zavarni kezdte, hogy miközben az ő élete perspektíva nélküli, addig a sértett a meglátása szerint – fiatal kora ellenére – jó egzisztenciával rendelkezik, boldog, az élete könnyű, ezért irigy volt rá. A halálos késelés előtt nem sokkal a férfi azt is megtudta, hogy a 25 éves nő párkapcsolatot létesített az italbolt egyik vendégével.

22 centis kést használt

Ezért a férfi a tragédiát megelőzően egy héttel elhatározta, hogy megöli a sértettet, majd végez magával is. Ekkor kikészítette a terve végrehajtásához a tulajdonát képező 22 centi pengehosszúságú kést az otthonában a konyhaasztalra, és minden reggel, amikor felkelt, ránézett a késre, hogy tudatosítsa magában, mire készül.

Ötvenegy alkalommal szúrt

Tavaly június 7-én reggel a táskájába tette a kést, majd az italboltba ment. Megvárta, amíg a többi vendég távozik, és egyedül marad a sértettel az italboltban. 11 óra előtt nem sokkal, amikor a sértett a pult mögötti raktárban pakolt, a férfi bement a pult mögé, és közvetlenül a raktárba vezető nyílás előtt várta a sértettet úgy, hogy a táskájából kivett kést a kezében tartotta. Amikor a sértett lépett volna ki a raktárból, a férfi több alkalommal megszúrta a késsel testszerte és a késsel történt bántalmazást hosszú percekig folytatta. Összesen 51 alkalommal szúrta meg az áldozatát, majd több alkalommal magát is hasba szúrta. A kiérkező mentők a férfi életét megmentették, de a sértett a helyszínen elhalálozott.