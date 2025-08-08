Drámai pillanatok egy gyulai gyorsétteremben, rohantak a mentők a fiatalhoz

A történtekről olvasói jelzést kaptunk, illetve a helyi Facebook-csoportban is felkerült a sajnálatos esemény híre.

Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet mentőtisztje, regionális kommunikációs munkatársa megkeresésünkre kifejtette, belgyógyászati jellegű rosszullét miatt hívtak segítséget. Mentésirányításuk egy esetkocsit riasztott a helyszínre. A mentők egy kiskorút stabil állapotban szállítottak kórházba.