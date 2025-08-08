augusztus 8., péntek

László névnap

29°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

2 órája

Drámai pillanatok egy gyulai gyorsétteremben, rohantak a mentők a fiatalhoz

Címkék#Hangai József#Országos Mentőszolgálat#Riasztás#rosszullét#gyorsétterem

Ijesztő jelenetek játszódtak le csütörtökön délután egy gyulai gyorsétteremnél. Egy fiatalhoz mentőt kellett hívni.

Papp Gábor
Drámai pillanatok egy gyulai gyorsétteremben, rohantak a mentők a fiatalhoz

Egy kiskorú lett rosszul a gyorsétteremben, mentőt riasztottak hozzá

Fotó: MW-archív

A történtekről olvasói jelzést kaptunk, illetve a helyi Facebook-csoportban is felkerült a sajnálatos esemény híre.

Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet mentőtisztje, regionális kommunikációs munkatársa megkeresésünkre kifejtette, belgyógyászati jellegű rosszullét miatt hívtak segítséget. Mentésirányításuk egy esetkocsit riasztott a helyszínre. A mentők egy kiskorút stabil állapotban szállítottak kórházba.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu