Gyanús léptek a Gábor Áron utcában – rendőri intézkedés Békéscsabán

A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei augusztus 12-én 9 óra 45 perc körül intézkedés alá vontak egy férfit, aki Békéscsabán, a Gábor Áron utcában gyalogolt. A férfinél a kábítószer gyorsteszt pozitív eredményt mutatott, ezért előállították őt a rendőrkapitányságra és kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt eljárást indítottak ellene.