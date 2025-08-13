augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Helyi kék hírek

Gyanús léptek a Gábor Áron utcában – rendőri intézkedés Békéscsabán

Egy békéscsabai férfi furcsa viselkedésére figyeltek fel a rendőrök augusztus 12-én délelőtt.

Beol.hu

A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei augusztus 12-én 9 óra 45 perc körül intézkedés alá vontak egy férfit, aki Békéscsabán, a Gábor Áron utcában gyalogolt. A férfinél a kábítószer gyorsteszt pozitív eredményt mutatott, ezért előállították őt a rendőrkapitányságra és kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt eljárást indítottak ellene.


 

