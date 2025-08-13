Hamis eurók Gyulán – italvásárlásnak indult, rendőrségi ügy lett belőle

Hamis bankjeggyel akart fizetni egy férfi augusztus 12-én 13 óra körül Gyulán, az egyik áruházban. A pénztáros nem fogadta el a 100 eurós bankjegyet és hívta a biztonsági őrt. A rendőri intézkedés során kiderült, hogy a férfi az áruház parkolójában egy gyulai nőtől és egy kétegyházi férfitól kapta a bankjegyet azzal, hogy vásároljon nekik szeszesitalt. A Gyulai Rendőrkapitányság a nő és a két férfi ellen is pénzhamisítás bűntett gyanúja miatt indított büntetőeljárást.