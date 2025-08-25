augusztus 25., hétfő

Gépjárműtűz

1 órája

Pokoli lángokkal égett az autó – videóval

Pokoli lángok nyaldosták, miközben sűrű, fekete füstöt okádott magából. Így égett egy autó a minap Magyarbánhegyes közelében. Egy volt tűzoltó érkezett elsők között a helyszínre, azonnal hívta a 112-es segélyhívót. A nem mindennapi gépjárműtűzről videót is készített.

Beol.hu

Munkából jöttünk hazafelé, Csanádapáca felől tartottunk Magyarbánhegyes irányába. Az eset a nagybánhegyesi leágazás előtti macskaköves szakaszon történt – mesélte a pénteken, valamikor 15 és 16 óra között történt gépjárműtűzzel kapcsolatban a volt tűzoltó. 

Gépjárműtűz Magyarbánhegyes közelében
Hatalmas lángokkal, óriási füst mellett égett az autó, a gépjárműtűzről egy volt tűzoltó tett az elsők között bejelentést. Fotó: Illusztráció:Shutterstock

Azonnal hívta a 112-es segélyhívót a gépjárműtűz miatt

Elmondta, hogy ahogy meglátta az égő autót, rögtön kiszállt, hogy megnézze, nincs-e valaki benne. Igaz, mint hozzátette, akkora lángok nyaldosták a kocsit, illetve akkora volt a füst, hogy nem valószínű, hogy tudott volna érdemben segíteni. Azonnal hívta a 112-es segélyhívót, ahol tájékoztatták, hogy ő a második bejelentő, volt, aki előtte jelezte a problémát, a segítség pedig úton van.

Durrantak a gumik, a kocsi szerencsére nem robbant fel

– Durrantak a gumik, szerencsére maga a kocsi nem robbant fel – folytatta. Aztán megérkeztek a tűzoltók és a rendőrök is a helyszínre, a beavatkozók gyorsan megfékezték a lángokat. Érdekességként megjegyezte, hogy az autó tulajdonosai csak akkor mentek vissza a helyszínre, amikor az egyenruhások is megjelentek, szerinte akkor, amikor beütött a baj, elszaladhattak.

 

 

