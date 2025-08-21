augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

31°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Kigyulladt egy garázs

Címkék#garázssor#tetőszerkezet#Orosháza#vízsugár

Tűz keletkezett egy garázsban szerda késő este

Kigyulladt egy garázs

A tűzoltók fékezték meg a lángokat

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Tűz keletkezett egy garázsban szerda késő este Orosházán, a Liget utcában. A helyszínre riasztott orosházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A tűz a garázsban keletkezett, de a benne tárolt jármű nem sérült meg, a garázssor tetőszerkezetét a tűzoltók megbontották, majd hőkamerával átvizsgálták. Az eset során személyi sérülés nem történt.

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu