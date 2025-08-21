Katasztrófavédelem
1 órája
Kigyulladt egy garázs
Tűz keletkezett egy garázsban szerda késő este
A tűzoltók fékezték meg a lángokat
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Tűz keletkezett egy garázsban szerda késő este Orosházán, a Liget utcában. A helyszínre riasztott orosházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A tűz a garázsban keletkezett, de a benne tárolt jármű nem sérült meg, a garázssor tetőszerkezetét a tűzoltók megbontották, majd hőkamerával átvizsgálták. Az eset során személyi sérülés nem történt.
Ezt ne hagyja ki!Aggasztó állapot
Tegnap, 10:16
Több liter vért vesztett és kórházba került a békési banda énekese, az egész ország szorít érte
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre