Kigyulladt egy garázs

Tűz keletkezett egy garázsban szerda késő este Orosházán, a Liget utcában. A helyszínre riasztott orosházi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A tűz a garázsban keletkezett, de a benne tárolt jármű nem sérült meg, a garázssor tetőszerkezetét a tűzoltók megbontották, majd hőkamerával átvizsgálták. Az eset során személyi sérülés nem történt.