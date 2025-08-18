Katasztrófavédelem
42 perce
Életveszélyesen lógott a letört faág, azonnal lépni kellett
Meghasadt egy nagyméretű fa ága vasárnap délután.
A tűzoltók eltávolították a faágat
Forrás: Illusztráció: shutterstock.com
Meghasadt egy nagyméretű fa ága vasárnap délután Mezőkovácsházán, a Táncsics Mihály utcában. A fa a járda fölé hajlott, letörése veszélyeztette a gyalogosforgalmat. A mezőkovácsházi és az orosházi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész és magasból mentő segítségével eltávolították a veszélyes fát.
