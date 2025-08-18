Életveszélyesen lógott a letört faág, azonnal lépni kellett

Meghasadt egy nagyméretű fa ága vasárnap délután Mezőkovácsházán, a Táncsics Mihály utcában. A fa a járda fölé hajlott, letörése veszélyeztette a gyalogosforgalmat. A mezőkovácsházi és az orosházi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész és magasból mentő segítségével eltávolították a veszélyes fát.