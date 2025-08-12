Katasztrófavédelem
1 órája
Fa burkolat gyulladt ki egy erkélyen Békésen
Tűz keletkezett egy harmadik emeleti lakás erkélyén hétfő délután a békési Kossuth Lajos utcában. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek tovább.
Hétfő délután tűz ütött ki Békésen, a Kossuth Lajos utcában, egy társasház harmadik emeleti lakásának erkélyén. A fa burkolat mintegy fél négyzetméteren égett, azonban a tűzoltók kiérkezése előtt sikerült eloltani a lángokat, így a tűz nem hatolt be a lakás belső terébe. A békési önkormányzati, a békési önkéntes és a csabai hivatásos tűzoltók a burkolatot megbontva hőkamerával átvizsgálták a területet, de további izzást nem találtak. Az eset során senki sem sérült meg.
Ezt ne hagyja ki!Jaminai tűzeset
1 órája
Jaminai tűz: teljesen leégett a melléképület, gázpalackok is felrobbantak – galériával, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre