Katasztrófavédelem

1 órája

Fa burkolat gyulladt ki egy erkélyen Békésen

Címkék#katasztrófavédelem#tűzeset#tűz

Tűz keletkezett egy harmadik emeleti lakás erkélyén hétfő délután a békési Kossuth Lajos utcában. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek tovább.

Nyemcsok László

Hétfő délután tűz ütött ki Békésen, a Kossuth Lajos utcában, egy társasház harmadik emeleti lakásának erkélyén. A fa burkolat mintegy fél négyzetméteren égett, azonban a tűzoltók kiérkezése előtt sikerült eloltani a lángokat, így a tűz nem hatolt be a lakás belső terébe. A békési önkormányzati, a békési önkéntes és a csabai hivatásos tűzoltók a burkolatot megbontva hőkamerával átvizsgálták a területet, de további izzást nem találtak. Az eset során senki sem sérült meg.

Forrás:  bekes.katasztrofavedelem.hu

 

