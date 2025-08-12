Fa burkolat gyulladt ki egy erkélyen Békésen

Hétfő délután tűz ütött ki Békésen, a Kossuth Lajos utcában, egy társasház harmadik emeleti lakásának erkélyén. A fa burkolat mintegy fél négyzetméteren égett, azonban a tűzoltók kiérkezése előtt sikerült eloltani a lángokat, így a tűz nem hatolt be a lakás belső terébe. A békési önkormányzati, a békési önkéntes és a csabai hivatásos tűzoltók a burkolatot megbontva hőkamerával átvizsgálták a területet, de további izzást nem találtak. Az eset során senki sem sérült meg.

Forrás: bekes.katasztrofavedelem.hu