Őrizet

1 órája

Eltiltották a vezetéstől, ő mégis volán mögé ült, méghozzá ittasan

Csütörtökön, augusztus 7-én nem mindennapi esetek miatt kellett intézkedniük a rendőröknek Békésben.

Beol.hu

Egy férfi és egy nő is úgy pattant autóba, hogy nem volt jogosítványuk. A férfi ráadásul nem véletlenül volt eltiltva a vezetéstől: korábban ittasan ült volán mögé, és most is jelzett nála az alkoholszonda. Ő Szarvason kocsikázott, a nőt pedig Békéscsabán, az Építők útja és a Csányi utca kereszteződésében állították meg. Mindkettőjüket három napon belül bíróság elé állítják engedély nélküli vezetés miatt, a férfi ellen pedig a Szarvasi Rendőrkapitányságon külön büntetőeljárás is indult ittas járművezetés gyanúja miatt.

 

 

