Elfogatóparancs

1 órája

Rafinált hollandra vadásznak a békési rendőrök

Miért keres a helyi rendőrség egy 1957-es születésű holland férfit? Mit követett el az illető, hogy felkerült az elfogatóparancs alapján körözött személyek listájára? Utánajártunk, mi is történt.

Papp Gábor

A police.hu oldalára, az elfogatóparancs alapján körözött személyek listájára felkerült egy holland, meppeli születésű, 68 éves férfi. A történet azért különösen érdekes, mert a férfit a Békési Rendőrkapitányság keresi. A körözést tavaly augusztusban rendelték el csalás miatt.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a férfi körözését azért rendelte el a Békési Rendőrkapitányság, mert a gyanú szerint pénzt csalt ki egy férfitól az egyik üzenetküldő alkalmazáson keresztül.

Ha felismeri, értesítse a rendőrséget
Forrás: police.hu

Békéscsabán csapott le a viking, most a rendőrök keresik

Korábban is bukkantunk meglehetősen furcsa körözésre a rendőrség adatbázisában: egy 1997-ben Oslóban született férfit keresnek a békéscsabai zsaruk. Nirogan Vadilevu körözését július 1-jén rendelték el.


 

 

 

