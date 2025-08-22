Rafinált hollandra vadásznak a békési rendőrök

A police.hu oldalára, az elfogatóparancs alapján körözött személyek listájára felkerült egy holland, meppeli születésű, 68 éves férfi. A történet azért különösen érdekes, mert a férfit a Békési Rendőrkapitányság keresi. A körözést tavaly augusztusban rendelték el csalás miatt.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a férfi körözését azért rendelte el a Békési Rendőrkapitányság, mert a gyanú szerint pénzt csalt ki egy férfitól az egyik üzenetküldő alkalmazáson keresztül.

