Életveszélyesen megdőlt egy fa, kevés hiányzott a nagyobb bajhoz
Ezért vonultak a tűzoltók.
A fa a kerítés felé és a közelben futó nagyfeszültségű vezeték irányába dőlt meg kedden. A helyszínre riasztott mezőkovácsházi és orosházi hivatásos tűzoltók magasból mentő jármű és kézláncfűrész segítségével a veszélyes faágakat eltávolították. A munkálatok idejére a helyszínen teljes útlezárás volt érvényben. Személyi sérülés nem történt.
