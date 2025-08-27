augusztus 27., szerda

Életveszélyesen megdőlt egy fa, kevés hiányzott a nagyobb bajhoz

Ezért vonultak a tűzoltók.

Beol.hu

A fa a kerítés felé és a közelben futó nagyfeszültségű vezeték irányába dőlt meg kedden. A helyszínre riasztott mezőkovácsházi és orosházi hivatásos tűzoltók magasból mentő jármű és kézláncfűrész segítségével a veszélyes faágakat eltávolították. A munkálatok idejére a helyszínen teljes útlezárás volt érvényben. Személyi sérülés nem történt.

 

 

