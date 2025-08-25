Lift probléma
44 perce
Elakadt a felvonó, a tűzoltóknak kellett kiszabadítani a rémült időseket
Egy idősek otthonában akadt el egy személyfelvonó.
Elakadt egy személyfelvonó vasárnap délután Orosházán, a Teréz utcában található idősek otthonában.
A liftben öt ember rekedt, akiket a város hivatásos tűzoltói kézi erővel szabadítottak ki. A felvonót ideiglenesen lezárták, műszaki szakember átvizsgálja a napokban a berendezést.
Ezt ne hagyja ki!Megrázó gyermekhalál
2 órája
Azt suttogják, megtalálták Szathmáry Niki gyilkosát, az igazság azonban ennél sokkal fájóbb
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre