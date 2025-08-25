augusztus 25., hétfő

Lift probléma

1 órája

Elakadt a felvonó, a tűzoltóknak kellett kiszabadítani a rémült időseket

Egy idősek otthonában akadt el egy személyfelvonó.

Beol.hu

Elakadt egy személyfelvonó vasárnap délután Orosházán, a Teréz utcában található idősek otthonában. 

Old,Disabled,Woman,Calling,A,Lift,In,The,Hospital,Hall.
Elakadt egy személyfelvonó tegnap délután egy orosházi idősek otthonában. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A liftben öt ember rekedt, akiket a város hivatásos tűzoltói kézi erővel szabadítottak ki. A felvonót ideiglenesen lezárták, műszaki szakember átvizsgálja a napokban a berendezést.

 

 

