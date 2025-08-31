Baleset
1 órája
Egymásba rohant két autó, lezárták a forgalmas főutat
Vasárnap délután frontális karambol történt: két gépkocsi ütközött össze Gyula és Szabadkígyós között.
Nem csak a zápor volt hirtelen – karambol Gyula és Szabadkígyós között
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
A helyszínre a békéscsabai hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként, akik azonnal megkezdték a járművek áramtalanítását, hogy megelőzzék a további veszélyt.
Szerencsére egyik járműbe sem szorult be senki, a sofőrök önerőből ki tudtak szállni a megrongálódott autókból. Az első információk szerint súlyos személyi sérülés nem történt.
A hatóságok a mentés és helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
