Baleset

2 órája

Egymásba rohant két autó, lezárták a forgalmas főutat

Címkék#karambol#áramtalanítás#jármű#gépkocsi#sofőr#Gyula

Vasárnap délután frontális karambol történt: két gépkocsi ütközött össze Gyula és Szabadkígyós között.

Beol.hu
Nem csak a zápor volt hirtelen – karambol Gyula és Szabadkígyós között

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A helyszínre a békéscsabai hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként, akik azonnal megkezdték a járművek áramtalanítását, hogy megelőzzék a további veszélyt.

Szerencsére egyik járműbe sem szorult be senki, a sofőrök önerőből ki tudtak szállni a megrongálódott autókból. Az első információk szerint súlyos személyi sérülés nem történt.

A hatóságok a mentés és helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt. 

 

