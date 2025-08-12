Szembejött a véres valóság a rolleresekkel, videón a sokkoló balesetsorozat

Az elektromos rollerek, vagyis az e-rollerek rohamos elterjedésével együtt emelkedik az ezekhez kapcsolódó balesetek száma is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség most közzétett egy olyan videót, mely az e-rolleresek és autósok találkozásának brutális következményét hangsúlyozza. A baleseteket a térfigyelő kamerák rögzítették.

Az e-rolleres száguldozásnak sokszor ára is van. Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség

Az e-rolleres száguldozásnak sokszor ára is van

Felhívják a figyelmet arra, hogy ha rollerrel közlekedünk, használjunk védőfelszerelést – minimum egy bukósisakot –, és közlekedjünk körültekintően. A gyalogos-átkelőkelőhelyen, ha nincs átvezetve azon kerékpársáv, akkor rollerrel is csak áttolva szabályos a közlekedés. És ne feledjük azt sem, hogy a roller egyszemélyes jármű!

Sorra szedi áldozatait az új őrület

Egy idén májusban történt horrorbaleset is az e-rolleresek számlájára írható. Csak egyetlen hétvégén négy gyermeket kellett felvenni e-rolleres baleset miatt a kórházba. Hírt adtunk arról is, hogy életveszélyes sérüléseket szenvedett egy tinédzser, amikor rollerrel busznak ütközött. A rolleres nem tartotta be a KRESZ szabályait és nem állt meg a táblánál. A roller vezetője könnyebb, míg utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett. Idén márciusban arról adtunk hírt, hogy Gyulán elesett egy rolleres, és megsérült a balesetben. Arról is beszámoltunk, hogy tavaly hazánkban 66 vonatgázolás történt, és köztük rollerest is elütött vasúti szerelvény.

Hogy mennyire nem maga a jármű a hibást, azt jól példázza, hogy 2024 októberében Budapesten egy olyan rollerest filmeztek le, aki a hátán a kisbabájával látható a forgalomban, ráadásul mint kiderült, rendszeresen így közlekedik. – Többször láttuk már a vakmerő rollerest gyerekkel a hátán. Egyszer 47 km/h-val követte az egyik kollégám – írták a bejegyzésben. Emellett arról is információ érkezett, hogy az e-rolleresek több mint kétszer annyi balesetet okoztak, mint amennyinek a károsultjai voltak.

Nem csak hírportálunk, de a Baon.hu is beszámolt több súlyos esetről is: Kerekegyházán két gyermek száguldott egyetlen elektromos rolleren, egy fagyizó előtt vesztették el az irányítást, és egyikük epilepsziás rohamot kapott. A budapesti Heim Pál Gyermekkórházban és a Bethesda Gyermekkórházban nyáron naponta akár öt-hat súlyos roller okozta sérülést is ellátnak, ezek közül sok műtéti beavatkozást igényel.