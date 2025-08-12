augusztus 12., kedd

Klára névnap

18°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Térfigyelő

2 órája

Szembejött a véres valóság a rolleresekkel, videón a sokkoló balesetsorozat

Címkék#e-roller#rendőrség#balesetek#videó#térfigyelő kamerák

Ki ne találkozott volna már az utcán a váratlanul a semmiből felbukkanó rolleressel? Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy az e-rolleresek közül nagyon sokan – tisztelet a kivételnek – össze-vissza száguldoznak. Nos, ennek sokszor brutális következménye is van, amit most mi is láthatunk.

Gál Csaba

Az elektromos rollerek, vagyis az e-rollerek rohamos elterjedésével együtt emelkedik az ezekhez kapcsolódó balesetek száma is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség most közzétett egy olyan videót, mely az e-rolleresek és autósok találkozásának brutális következményét hangsúlyozza. A baleseteket a térfigyelő kamerák rögzítették.

Az e-rolleren érdemes védőfelszerelést használni, ha baleset van, könnyebben megúszhatjuk sérülés nélkül.
Az e-rolleres száguldozásnak sokszor ára is van. Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség

Az e-rolleres száguldozásnak sokszor ára is van

Felhívják a figyelmet arra, hogy ha rollerrel közlekedünk, használjunk védőfelszerelést – minimum egy bukósisakot –, és közlekedjünk körültekintően. A gyalogos-átkelőkelőhelyen, ha nincs átvezetve azon kerékpársáv, akkor rollerrel is csak áttolva szabályos a közlekedés. És ne feledjük azt sem, hogy a roller egyszemélyes jármű!

Sorra szedi áldozatait az új őrület

Egy idén májusban történt horrorbaleset is az e-rolleresek számlájára írható. Csak egyetlen hétvégén négy gyermeket kellett felvenni e-rolleres baleset miatt a kórházba. Hírt adtunk arról is, hogy életveszélyes sérüléseket szenvedett egy tinédzser, amikor rollerrel busznak ütközött. A rolleres nem tartotta be a KRESZ szabályait és nem állt meg a táblánál. A roller vezetője könnyebb, míg utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett. Idén márciusban arról adtunk hírt, hogy Gyulán elesett egy rolleres, és megsérült a balesetben. Arról is beszámoltunk, hogy tavaly hazánkban 66 vonatgázolás történt, és köztük rollerest is elütött vasúti szerelvény.

Hogy mennyire nem maga a jármű a hibást, azt jól példázza, hogy 2024 októberében Budapesten egy olyan rollerest filmeztek le, aki a hátán a kisbabájával látható a forgalomban, ráadásul mint kiderült, rendszeresen így közlekedik. – Többször láttuk már a vakmerő rollerest gyerekkel a hátán. Egyszer 47 km/h-val követte az egyik kollégám – írták a bejegyzésben. Emellett arról is információ érkezett, hogy az e-rolleresek több mint kétszer annyi balesetet okoztak, mint amennyinek a károsultjai voltak.

Nem csak hírportálunk, de a Baon.hu is beszámolt több súlyos esetről is: Kerekegyházán két gyermek száguldott egyetlen elektromos rolleren, egy fagyizó előtt vesztették el az irányítást, és egyikük epilepsziás rohamot kapott. A budapesti Heim Pál Gyermekkórházban és a Bethesda Gyermekkórházban nyáron naponta akár öt-hat súlyos roller okozta sérülést is ellátnak, ezek közül sok műtéti beavatkozást igényel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu