Telibe találta egy rolleres a biciklist – eldőlt, mint egy ólajtó

Az iskolakezdés kapcsán is különösen fontos felhívni a figyelmet az e-rollerezés veszélyeire. Aki elektromos rollerrel közlekedik, az is mindig tartsa be a szabályokat, s minden esetben legyen a fején bukósisak, és kapcsolja, csatolja is be, ha balesetet szenved, akkor se essen le a fejéről, hanem töltse be a funkcióját – hívták fel a figyelmet a rendőrségen.

E-rollerrel pillanatok alatt súlyos baleset történhet, ha valaki nem figyel. Fotó: Illusztráció: MW

Sorra szedi áldozatait az új őrület

Egy idén májusban történt horrorbaleset is az e-rolleresek számlájára írható. Csak egyetlen hétvégén négy gyermeket kellett felvenni e-rolleres baleset miatt a kórházba. Hírt adtunk arról is, hogy életveszélyes sérüléseket szenvedett egy tinédzser, amikor rollerrel busznak ütközött. A rolleres nem tartotta be a KRESZ szabályait és nem állt meg a táblánál. A roller vezetője könnyebb, míg utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett. Idén márciusban arról adtunk hírt, hogy Gyulán elesett egy rolleres, és megsérült a balesetben. Arról is beszámoltunk, hogy tavaly hazánkban 66 vonatgázolás történt, és köztük rollerest is elütött vasúti szerelvény.

Ezt gondolják olvasóink az e-rollerekről

A Beol.hu Facebook oldalán kérdeztük meg olvasóinkat, nekik milyen tapasztalataik vannak az e-rolleresekről, a válaszok magukért beszélnek.

Mozgó célpontok.

Kicsit hosszú lesz.... Egy nagyon jó és praktikus eszköz. NEM A ROLLERREL VAN PROBLÉMA, hanem a felhasználóval. Tisztelet a kivételnek akik úgy és arra használják, amire való. Igen, kellet volna már rá szabályokat hoznia a törvényalkotónak, nem értem mi a nehéz benne. De van szülői felelősség és nevelés is, ha már megvette a gyereknek a rollert, hogy hogyan és hol kell használni az eszközt. A városban a kerékpáros rolleres és gyalogos közlekedés kritikán aluli, tisztelet azoknak akik ismerik a Kreszt és valamilyen szinten be is tartják azt. Tényleg nagyon kell a közlekedésben figyelni rájuk. Ha egyszer lesz törvényalkotás, akkor legyen benne a kötelező védőfelszerelés használata is. De legalább a sisak használata. Ne csak az autósok legyenek csesztetve a közlekedésbe hogy csak rájuk vonatkozik a Kresz és a többi közlekedésben résztvevőre nem. Világítás, irányjelzés és nem árkon bokron közlekedés, ez nem csak a fiatalokra értem, mert az idősebb korosztályra is vonatkozik. De ez csak az én véleményem és nem kell vele egyetérteni.

Az autósok rémálmai! Feszülten figyelem, amikor az úttesten előttem cikáznak. Figyelmetlen, minden közlekedési szabály mellőzve. Egy rossz mozdulat és máris megtörténik a baj. A franciák 2023- ban bölcs döntést hoztak... kitiltani !

Kitiltanám a közlekedésből mindet.

Engem múlt héten úgy telibe talált egy rolleres hogy eldőltem, mint az ólajtó. Szerencsére nem lett semmi bajom , de a bicajomra 12 papírt kellett költeni. Természetesen ő boldogan suhant tovább...

KRESZ vizsgát tenni mindegyiknek kivétel nélkül! Élet és balesetveszélyes, ahogy mennek a járdán (ketten összekapaszkodva, „zenét" bömböltetve). Röhögjetek csak, de ha elsodorsz és esünk, neked/nektek jobban fog fájni.

Semmi baj nincs velük. Szarvason inkább a gyorshajtó csírákkal van baj: a java 1-2 éves jogsival, rutin nèlkül száguldozik az utcákon.

Ha nem a járdán, akkor nincs bajom.

Nagyon veszélyes, főleg ha ketten mennek, figyelmetlenek, árkon bokron át.

Félelmetesek... Szabálytalanok...

Csupa jó, esnek buknak!

Betiltanám! Nagyon veszélyes mindenkire. Mindenki tudja, miért.

